Volley A2 femminile, l'Omag San Giovanni in Marignano ingaggia la magiara Dékàny nel ruolo di banda

Sport

San Giovanni in Marignano

| 17:41 - 26 Giugno 2018

E’ magiara la banda ingaggiata dalla Omag, l’ultimo tassello del sestetto titolare. Si tratta di Bernadett Dékány. La sua carriera inizia nella stagione 2008-09 nel massimo campionato ungherese con il Vasas Sport Club di Budapest, dove resta per quattro stagioni, vincendo uno scudetto nella stagione 2011-12 e due Coppe d'Ungheria; veste inoltre la maglia delle nazionali giovanili e dal 2011 quella della nazionale maggiore.

Nell'annata 2012-13 veste la maglia del Robursport Volley Pesaro, nella serie A1 italiana, mentre in quella seguente, passa alla Polisportiva Antares di Sala Consilina, in serie A2; nella stagione 2014-15 è ancora in serie cadetta con il New Volley Libertas di Aversa, mentre in quella successiva gioca per l'Unione Sportiva ProVictoria Pallavolo Monza (promozione in A1). Per il campionato 2016-17 si accasa al Clubul Sportiv Municipal București, nella Divizia A1 rumena, e nella scorsa stagione indossa i colori della Trentino Rosa. Nel suo palmares figura una medaglia d'argento ottenuta con la nazionale all'European League 2018.

“Dékány è una giocatrice molto equilibrata nelle fasi di ricezione ed attacco – spiega il ds della Omag Stefano Manconi – Per fare un parallelo è l’atleta più simile alla partente Markovic tra tutte le giocatrici che abbiamo studiato a video. E considerando che in particolare per il ruolo di schiacciatore di posto 4 sia io che coach Saja preferiamo giocatrici equilibrate, la scelta è ricaduta su Bernadett. Abbiamo anche apprezzato molto la sua grande voglia di riscatto dopo la stagione un pochino sotto tono vissuta quest’anno a Trento ed il suo desiderio di approdare a tutti i costi nella nostra squadra. Siamo sicuri che a San Giovanni in Marignano troverà il contorno giusto per tornare ad essere quella protagonista del campionato di A2 che due anni fa vinse con la maglia della Saugella Monza".

Intanto confermata la giovane centrale Anna Gray (1996). Ora per la panchina si cercano una schiacciatrice e un opposto. Per quanto riguarda la campagna abbonamenti, raddoppiato il numero di teesere dell'anno scorso: 140.

Col ripescaggio di Marsala saranno 18 le squadre iscritte per cui si va verso una prima a fase due gironi e una seconda a due gironi.



LE ALTRE L’Olimpia Teodora Ravenna ha ufficializzato l’arrivo della centrale Simona Gioli, ex nazionale e mito vivente della pallavolo femminile italiana. Dopo Beatrice Agrifoglio e Giulia Rocchi, la Conad Olimpia Teodora riempie un altro importantissimo tassello. Classe 1977, Simona Gioli nell’ultima stagione è riuscita a garantire alla Millenium Brescia da gennaio 2018 un apporto fondamentale per la promozione diretta in serie A1.

Stefano Ferri