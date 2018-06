Il brand Riccione funziona. Il Comune cerca sponsor per tutti gli eventi, dopo il successo di Ice Carpet

Attualità

Riccione

| 15:17 - 26 Giugno 2018

Dopo la prima esperienza avviata con Riccione Ice Carpet, con cui il Comune ha attivato diverse collaborazioni con soggetti privati attraverso un avviso pubblico per manifestazione di interesse, in considerazione dell’ottimo riscontro ricevuto, l’amministrazione comunale ha deciso di mettere a sistema questa procedura aprendola a tutti i grandi eventi che si svolgono a Riccione nel corso dell’anno.





L’appeal del Natale a Riccione non ha prodotto effetti esclusivamente sulle presenze turistiche, che grazie al format ideato 4 anni fa sono più che raddoppiate, ma ha attirato anche l’interesse di grandi aziende – da Kinder Ferrero a Mercedes a Oikos, che hanno trovato in questa occasione una vetrina privilegiata, in grado di intercettare un numero molto importante di contatti e di garantire grande visibilità.





Sono state numerose le richieste di partnership e co-marketing arrivate all’assessorato al turismo da parte di privati e aziende e, forti di questo feedback e per consentire la partecipazione più ampia possibile, da giovedì 21 giugno è pubblicato all’albo pretorio l’”avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni”.





La procedura prevede che possono essere presentate domande di sponsorizzazione dei progetti e delle iniziative promosse e/o organizzate dall’assessorato al turismo, cultura, sport, eventi e che possono essere proposte attività di sampling (distribuzione di campioni, prove, assaggi), merchandising e/o personalizzazione/brandizzazione di spazi e luoghi della città individuati dall’amministrazione comunale. Le candidature possono riguardare sponsorizzazioni di natura finanziaria, di natura tecnica (erogazione di servizi o fornitura di beni) o di natura mista e devono essere avanzate entro il 31 dicembre 2018, coerentemente con i tempi di realizzazione delle iniziative in programma.





Dichiara l’assessore al turismo Stefano Caldari: “Riccione è un brand riconosciuto sul mercato, non solo turistico, e l’aver intercettato con il format natalizio aziende prestigiose e multinazionali ha confermato l’appeal della città per ciò che rappresenta e comunica in termini di qualità e posizionamento strategico. I risultati cha abbiamo ottenuto nel stringere partnership importanti, che contribuiscono a far crescere la nostra immagine e la nostra attrattiva, ci consentono di consolidare un percorso di marketing territoriale lungo tutto l’anno da costruire anche con compagni di viaggio pregiati”.