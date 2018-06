I radioamatori di Riccione ricevono la visita del Vicesindaco Galli

Attualità

| 14:43 - 26 Giugno 2018

Visita del vice sindaco e assessore ai servizi sociali Laura Galli alla sede della C.I.S.A.R sezione di Riccione “Il Passatore”, associazione nazionale radioamatori da gennaio al centro di quartiere san Lorenzo. Una volta a settimana gli appassionati di radio e radiocomunicazione ed onde elettromagnetiche si riuniscono in sede per collegarsi con altri radioamatori sparsi nel mondo e scambiarsi confronti e opinioni sulle tecniche di radiotrasmissione. Una nuova realtà che guarda ai giovani e che, con la collaborazione delle scuole, delle parrocchie e dei Boy Scouts, punta a coinvolgere e aggregare studenti e chi fosse interessato a toccare con mano il mondo della radio. Dopo l’attivazione di una stazione radio in occasione di una manifestazione rivolta ai Castelli Italiani, che si terrà il 30 giugno a Montefiore Conca, il prossimo ottobre l’associazione guarda al Castello degli Agolanti come luogo ideale per organizzare assieme ad altre associazioni di volontari una giornata di promozione del territorio attraverso i propri mezzi di emissione:in fonia ( con microfono) e in ATV ( trasmettendo immagini video).

Per il vicesindaco Galli, “ Favorire e incentivare mediante la condivisione di spazi pubblici l’insediamento di associazioni che siano in grado di offrire nuovi stimoli e opportunità di conoscenza ci spinge a proseguire sulla strada intrapresa di ampliare la crescita culturale dei nostri ragazzi. Non si tratta naturalmente di sostituirsi al percorso educativo di famiglie e scuola ma di offrire nuove idee e approcci alla vita. Penso al progetto del volontariato giovanile che anche quest’anno l’amministrazione ha proposto alle associazioni per avvicinare i ragazzi durante l’estate, liberi da impegni scolastici, a nuove esperienze no profit”.