Misano ospita le finali di calcio dei campionati giovanili dilettanti, il programma delle gare

Sport

Misano Adriatico

| 14:09 - 26 Giugno 2018

Lo stadio comunale Santamonica di Misano ospiterà mercoledì le finali scudetto dei campionati giovanili dilettanti di calcio, al termine dei gironi di semifinali disputatisi su vari campi della Romagna. Per la categoria Allievi alle ore 17:00 scendono in campo gli umbri della Polisportiva Campitello di Terni e i veneti del Giorgione Calcio di Castelfranco Veneto. A seguire alle 19, per la categoria Giovanissimi, i toscani della Sestese Calcio di Sesto Fiorentino e i veneti della Liventina di Motta di Livenza. Al termine delle due gare si terranno le premiazioni, alla presenza del Presidente della Figc Settore Giovanile e Scolastico Vito Tisci e del Sindaco di Misano Stefano Giannini.