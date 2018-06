Budo Clan Riccione torna dagli Open di Firenze con 11 medaglie, ma niente ori

Sport

Riccione

| 13:22 - 26 Giugno 2018

Sabato e domenica il Budo Clan Riccione è stato impegnato in numerosi combattimenti all’Italian BJJ Open di Firenze, competizione di Brazilian Jiu Jitsu con 1.600 atleti da tutta Italia e anche dall’estero. Sono ben 11 le medaglie conquistate dagli atleti di Riccione nelle categorie Master: 7 bronzi e 4 argenti. Max Severi totalizza 4 bronzi, Gianluca Palma 2 bronzi, Antonio Romano 2 argenti, Igor Magnani 2 argenti e Antonio Scarano un bronzo. “Un sentito grazie al nostro Maestro Dario Bacci, al Maestro Angelo Marino (Rolling JJ), a Niccolò Bartolazzi (Flow Sanigallia), Antonio Pepe (Flow Cattolica) e a tutti i ragazzi e le ragazze delle loro squadre per averci aiutato a crescere e ad ottenere questi risultati ad una importante manifestazione come il Firenze Open”.