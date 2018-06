Migliora la qualità dell'aria a Rimini: nessun superamento Pm10, aumentato l'ozono

Attualità

Rimini

| 11:23 - 26 Giugno 2018

E' stato pubblicato il bollettino di Arpae sulla qualità dell'aria relativo al maggio 2018 a Rimini.

Durante il mese di maggio gli inquinanti hanno manifestato concentrazioni relativamente basse.

La concentrazione delle polveri è stata abbastanza contenuta e non è stato registrato alcun superamento del limite giornaliero del PM10.

Parallelamente, risultano contenute anche le concentrazioni del PM2,5.

Le condizioni meteo tipiche delle primavera hanno, invece, determinato un aumento della concentrazione di ozono, per il quale si sono verificati i primi superamenti del valore obiettivo di 120 µg/m3 (calcolato come media mobile sulle 8 ore). Invece, per quanto riguarda la soglia di informazione e di allarme, pari rispettivamente a 180 e 240 µg/m3 (calcolati su base oraria), non è stato ancora registrato alcun superamento.