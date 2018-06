Presidente Mattarella arrivato a San Patrignano, iniziata la visita, incontro con i ragazzi della comunità

Attualità

| 11:06 - 26 Giugno 2018

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a San Patrignano, in visita per i 40 anni della comunità di recupero sulle colline riminesi. La visita inizia dal centro medico, nato nel 1994 per far fronte all'emergenza Aids e delle malattie correlate all'uso di droga dei ragazzi che entravano in comunità, poi Mattarella andrà nella tessitura, uno dei settori di formazione professionale degli ospiti, e visiterà il centro minori femminile. Clou della visita, l'incontro nella grande sala da pranzo con i 1.300 ragazzi della comunità fondata da Vincenzo Muccioli nel 1978 e con il presidente Antonio Tinelli, a cui Mattarella rivolgerà un saluto dopo aver ascoltato due testimonianze. Mattarella è accompagnato nel suo giro nella struttura da Letizia Moratti, ex sindaco di Milano e cofondatrice della Fondazione San Patrignano, dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e dal sindaco di Rimini Andrea Gnassi.