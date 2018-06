Censimento ed indagini statistiche, comune di Riccione cerca rilevatori, ecco tutte le informazioni

Attualità

| 11:01 - 26 Giugno 2018

Il Comune di Riccione cerca figure da inserire in una graduatoria utilizzabile per conferire incarichi di rilevatore e di coordinatore per il censimento permanente che si svolgerà nel 2018 e per altre indagini statistiche. La graduatoria sarà formata solo per titoli e avrà validità di 3 anni. E' possibile presentare domanda entro e non oltre il 2 luglio 2018.

Avviso e fac simile di domanda sono pubblicati sul sito del Comune di Riccione: www.comune.riccione.rn.it.

Il censimento permanente della popolazione viene programmato secondo le disposizioni contenute nel Piano Generale di Censimento dell’Istat. La possibilità di condurre il censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale è previsto dal Regolamento 9 luglio 2008 n.763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio. L’obiettivo è quello di mantenere elevata la quantità di informazioni raccolte, garantite da un censimento decennale analizzando variabili di natura economica, demografica e sociale e aumentando la frequenza temporale delle analisi prodotte. La strategia del censimento permanente consentirà all’amministrazione di produrre un complesso di informazioni utilizzabili annualmente, oltre a consentire un contenimento complessivo dei costi.

Un ufficio comunale di censimento è stato costituito appositamente per effettuare il censimento permanente della popolazione. Parallelamente il Comune di Riccione è stato individuato tra i Comuni che parteciperanno alle rilevazioni che si svolgeranno nell’arco del 2018.