San Leo, domenica 1 luglio si svolgerà 'La Città dei Bambini'. Ecco il programma

San Leo

| 09:55 - 26 Giugno 2018

Il 1 Luglio, nella splendida cornice medievale di San Leo si svolgerà, la 5° edizione della manifestazione “La Città dei Bambini”. Le associazioni sociali e sportive del circondario, che lavorano con e per i bambini, presenteranno progetti e attività con laboratori, esibizioni, punti informativi e tanto altro ancora!



Anteprima Sabato 30 Giugno ore 20,30 – San Leo - Palazzo Mediceo

Concerto di apertura delle Masterclass 2018 – San Leo Festival

“Lara Biancalana” violoncello, “Fabio Silvestro” pianoforte.

Lara Biancalana, 15 anni, romana, è una giovane promessa del violoncello. Figlia d'arte, ha intrapreso a sette anni lo studio dello strumento e ben presto si è imposta come vincitrice di concorsi nazionali ed internazionali.

ore 22.00 – San Leo - zona Belvedere

Assieme a Bartolomeo Maioli del gruppo Astrofili Dopolavoro Ferroviario Rimini e dell' Osservatorio Astronomico - Monte San Lorenzo, i bambini potranno osservare al telescopio “il pianeta gigante” - Giove con le sue quattro lune principali e il pianeta Saturno con i suoi meravigliosi anelli e le sue lune principali, poi, quando la Luna si alzerà maestosa sopra la Torre Campanaria, osserveremo i crateri lunari. In ultimo, seguirà una breve descrizione, dal vivo, della volta celeste e delle costellazioni col raggio laser.



Domenica 1 Luglio alle 11.00 e alle 17.30 - Castello: alla scoperta della Fortezza. San Leo Experience. Visita guidata in compagnia di nobildonne in abito d' epoca che guideranno i visitatori alla scoperta della fortezza rinascimentale; un 'esperienza sensoriale per diventare protagonisti scoprendo i segreti delle erbe officinali del territorio.



Ore 15.00 Centro storico: La città dei Bambini

I bambini potranno assistere a spettacoli e dimostrazioni, cimentarsi in giochi, laboratori, attività sportive, provare strumenti musicali, giocare a scacchi, partecipare a tornei Lego, affrontare percorsi avventura e diventare pompieri per un giorno!



​"Cittadini Sicuri Oltre l'Emergenza", Laboratorio sul rischio sismico e protezione civile

a cura dell'Associazione Obiettivo Terra e del Progetto "Oltre l'Emergenza".

Laboratorio di disegno: "Verde giallo blù, colorami come vuoi tu! Coloriamo insieme la natura" a cura dell'Associazione Fare Ambiente Rimini.



Ore16.30 Centro storico Libri-aperti:"Come si diventa cretini. Note conoscitive e richiami educativi per cercare di non divenire tali"

Relazione a cura dell'autore: Alfredo Pacassoni,

Esperto in tematiche Educative dell’Infanzia, già ideatore e coordinatore del progetto “Fano città dei Bambini”

Presentazione e intervento di Carlo Pantaleo,

Coordinatore progetti sociali generativi, Alternanza Scuola lavoro e Carnevale nel mondo.



Ore 15.00 Palazzo Mediceo: Mostre e interazioni

Indovinca casa c'è per cena "Alternanza" di scambi etnoculinari a cura del Servizio Accoglienza Richiedenti Protezione Internazionale e progetto Care Generazioni - CAD società cooperativa sociale ONLUS

Il volto, l'altro, il viaggio. Adolescenti e migranti: identità e possibili integrazioni. Mostra e proiezioni



Ore 21.00 Concerto conclusivo Palazzo Mediceo

Orchestra Scolastica Suoni Condivisi degli alunni dell’indirizzo musicale dell’ I.C. Battelli di Novafeltria







SERVIZI

Area nursery per in allattare in tranquillità con fasciatoio e area relax per i più piccoli.

Tutte le attività del borgo di San Leo saranno allestite a festa, per accogliere al meglio i piccoli ospiti e i ristoranti proporranno menù per bambini.

Servizio navetta gratuito dal parcheggio al centro della città.



ORGANIZZAZIONE E PATROCINI

La Manifestazione è organizzata dall’Associazione Genitori San Leo e dalla San Leo 2000 in collaborazione con tutte le associazioni Leontine, con le associazioni di volontariato nella provincia di Rimini. Collaborano il Circolo ACLI San Leo, l'Ass. Di Comunità e istituto di Scienze dell'Uomo Rimini-Casa della Pace.

L'iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di San Leo, dell'Unione dei Comuni Valle del Marecchia, della Provincia di Rimini, della Regione Emilia Romagna; inoltre del CONI Point-Comitato Olimpico Nazionale Italiano di Rimini, Unicef, Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna e dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del corpo Nazionale-Sezione di Rimini.

L'iniziativa è parte de progetto e del programma di Interazioni 2018. Le mostre sono esito del progetti di Alternanza Scuola Lavoro nella provincia di Rimini.



Qui tutto il programma e gli aggiornamenti