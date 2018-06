Santarcangelo, al Festival dei teatri si paga con la valuta virtuale SantaCoin

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 09:41 - 26 Giugno 2018

Innovativa proposta alla 48esima edizione del Festival dei Teatri, sarà introdotta una criptomoneta, la SantaCoin. La valuta virtuale, depositata in un Talismano dotato di QR-Code, permette di acquistare tutti i servizi offerti dal Festival, in alcuni casi a prezzi ridotti. Utilizzando i talismani di SantaCoin, disponibili in biglietteria e presso l’info point, il pubblico avrà diritto a biglietti ridotti per alcuni spettacoli, al 10% di sconto sui prezzi del merchandising, all’acquisto di cibo e bevande presso il Centro Festival, Gola e Imbosco, e ad alcune speciali prestazioni, i Crypto Rituals, riservate ai possessori di SantaCoin. Un gioco, molto serio, che permette di attraversare il Festival in modo inedito, entrando a far parte di una comunità, alimentandone lo spirito e l’economia circolare, godendo di alcuni momenti fuori dall’ordinario.

Cosa sono i Crypto Rituals?

Per rafforzare lo spirito della comunità locale del Festival, sono stati coinvolti nel progetto alcuni esercenti locali i cui servizi, denominati Crypto Rituals, da quest’anno fanno parte della programmazione del Festival e sono acquistabili solo tramite SantaCoin.

La comunità di Artigiane e Artigiani del Corpo costituitasi in questi mesi, composta da operatori che si dedicano alla cura, al benessere fisico e mentale delle persone, porterà in Piazza Ganganelli sabato 7 e domenica 8, venerdì 13 e sabato 14 luglio dalle ore 19.00 alle 23.00 i propri Crypto Rituals: acconciature, massaggi, manicure, lettura di tarocchi, i consigli delle Azdore, gruppo di donne locali che da anni partecipa attivamente al Festival, e molto altro (prezzi: 4, 10 e 20 €) saranno l’occasione per stare bene e rafforzare la comunità affettiva che si aggrega ogni anno intorno al Festival, mettendo al centro la cura e l'amore per sé, l’uno nei confronti dell’altro e della collettività. Un’azione radicale da cui immaginare nuove forme di produzione e riproduzione sociale.