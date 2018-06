Filippo Meda della RollerVerucchio convocato in nazionale per i mondiali di Arnhem (Olanda)

Sport

Verucchio

| 07:11 - 26 Giugno 2018

Erano diverse le probabilità, che il CT azzurro scegliesse uno o più atleti del club Rollerverucchio, protagonisti nel Campionato Regionale Emilia Romagna e Italiano, per partecipare al Mondiale che si terrà ad Arnhem in Olanda, dal 3 al 9 luglio. Tre anni fa, Santoni e Zaghini avevano già indossato la maglia della Nazionale, per i Mondiali di Torino. Il primo, aveva buone chance anche questa volta, ma alla fine ce l'ha fatta il giovane Filippo Medda, sedicenne iscritto nella categoria Juniores, allenato proprio da Zaghini.

L'atleta, qualche hanno fa, ha deciso di indirizzare la sua attività sportiva principalmente verso due discipline, tra le otto esistenti, lo slide e lo speed slalom, e questo gli ha permesso di prepararsi al meglio, tanto da essere scelto a rappresentare l'Italia, assieme ai suoi quattordici compagni di squadra.

Il Presidente Bargellini è soddisfatto di questa scelta: "Medda merita a pieno titolo la convocazione. E' stupefacente la sua capacità di affrontare lo slalom senza particolari errori, e con tempi che sfiorano i livelli dei pattinatori Senior. In slide, è il più forte in Italia nella sua categoria, e vorrei che desse -filo da torcere- agli atleti più forti delle altre nazioni, come gli spagnoli e i cinesi".

Mancano poche settimane all'evento, e Medda si prepara allenandosi con la Rollerverucchio sia a Verucchio e anche a Rimini, dove il club si ritrova in estate, nella pista sul Lungomare Tintori.





Le foto sono di Giampaolo Palazzi