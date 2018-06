Tennis, Anastasia Piangerelli supera le qualificazioni nel torneo di Tarvisio

Sport

Repubblica San Marino

| 23:44 - 25 Giugno 2018



Ottimo risultato per Anastasia Piangerelli, allieva della Galimberti Tennis Academy di San Marino. La 17enne giocatrice che fa base sul Titano si è infatti qualificata per il tabellone principale del torneo Itf Women’s Tour di Tarvisio (15.000 dollari, terra) battendo prima Silvia Mattiolo per 6-4 6-3 e poi con un doppio 6-1 la ceca Aneta Kulhankova. Il sorteggio ha abbinato la Piangerelli al primo turno del main draw all’ungherese Reka-Luka Jani, prima testa di serie (il match è in programma martedì).

Intanto altre due allieve dell’Academy guidata da Giorgio Galimberti, Andrea Maria Artimedi ed Erika Di Muzio, sono impegnate questa settimana nel tabellone principale del “Trofeo Città di Venezia” a Mestre, torneo internazionale under 16 tappa del circuito Tennis Europe.

La prima, numero 6 del seeding e reduce dai buoni risultati colti a Biella (quarti in singolare e semifinale in doppio), affronta all’esordio Giulia Finocchiaro, ripescata come lucky loser, mentre la seconda deve vedersela contro Anastasia Abbagnato, seconda testa di serie del torneo.