Basket, torneo 3vs3 Starlight: il quartetto Accardo-Polverelli-Fusco-Bianchi alle finali nazionali di Riccione

Sport

Rimini

| 23:32 - 25 Giugno 2018

Il successo è andato oltre le previsioni, con i giovani nuovamente punta di diamante di uno Starlight che per il 2018 ha abbondantemente superato i 200 giocatori in gara nelle varie categorie maschili e femminili. Era l’ottava edizione e il torneo, disputatosi anche quest’anno sui campi della Polisportiva Stella, ha raccolto gli appassionati del 3 contro 3 di Rimini e provincia, ma non solo.

Le prime due serate, quelle di giovedì e venerdì, sono state dedicate alla categoria senior maschile. I “Napolimaniac” hanno rispettato il pronostico e hanno sbaragliato la concorrenza, qualificandosi così per le Finali Nazionali FISB di Riccione (27-29 luglio, piazzale Roma). La squadra composta da Valerio Accardo, Matteo Polverelli, Francesco Fusco e Nicola Bianchi in finale ha battuto i “Triturbo” di Riccardo Fornaciari, Claudio Casadei e Yuri Ramilli. Trionfo totale per i Napolimaniac, visto che la vittoria nella gara del tiro da tre, aperta a un giocatore per tutte le squadre partecipanti, è andata a Matteo Polverelli, in finale su Max Bindi.

Tra le donne, in competizione sabato pomeriggio, vittoria per le “Nazza” (Arianna Vecchi, Laura Bulgarelli, Chiara Storchi) in finale sulle “Patatrocchie”. Nella gara del tiro da tre ha primeggiato Sara Malaguti con 9/20 nella finalissima.

Ottima qualità anche nelle competizioni Under, i cui vincitori vi elenchiamo di seguito. Particolare importanza poi per il premio dedicato a Gianluca Della Bartola, vinto quest’anno da Mattia Rastelli.

Lo Starlight, organizzato da Stefano Oppi ed Erika Brancolini, dà appuntamento al 2019 ringraziando, oltre alle collaborazioni già citate con FISB e Pol. Stella, anche FIP, UISP e Amici del Basket di Rimini, sempre vicini al basket giocato.



SENIOR M – Napolimaniac

SENIOR F – Nazza

TIRO 3 M – Matteo Polverelli

TIRO 3 F – Sara Malaguti

PREMIO “DELLA” – Mattia Rastelli

UNDER 18 M – Slam Drunk

UNDER 16 M – One Cibra

UNDER 16 F – The Ladies

UNDER 14 M – Ringo

UNDER 14 F – Sharks

TIRO 3 UNDER – Leonardo Amati (04)

FULMINE – Nicolò Pergolini