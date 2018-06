Basket, martedì al via gli Europei dei Piccoli Stati al Multieventi: San Marino affronta alle ore 20 la Norvegia

Sport

Repubblica San Marino

| 23:23 - 25 Giugno 2018

Martedì al Multieventi di San Marino cominciano gli Europei di basket dei Piccoli Stati e San Marino affronta alle ore 20 la Norvegia. Appuntamento che seguirà di poco la cerimonia inaugurale, in programma per le 18.30.

Coach Padovano, quanto voglia c’è di cominciare?

“Tanta voglia. Anche un po’ di ansia, com’è normale che sia. Siamo desiderosi di scoprire in campo che squadra siamo. Per un motivo o per l’altro nelle due amichevoli che abbiamo giocato non eravamo al completo, ora vogliamo farci valere. Giocheremo la nostra partita e vedremo le altre, lì capiremo un po’ di che pasta siamo fatti”

Comincia l’Europeo e subito c’è una Norvegia da tutti accreditata per essere una delle forze principali della competizione…

“Squadra importante e di valore. Guarderemo a noi, a loro e a giocare nella maniera migliore possibile, ovviamente. Analizzeremo le altre e proveremo ad affrontarle al meglio”

Nel roster definitivo purtroppo non c’è Gioele Moretti…

“Purtroppo, si è infortunato alla caviglia nell’amichevole di qualche settimana fa a Santarcangelo e non ha potuto recuperare. Una grossa perdita in un ruolo nel quale quest’anno mancano per vari motivi Federico Cardinali e Teodoro Casadei. In ogni caso chi giocherà darà tutto e proverà a sopperire all’assenza”

Si giocherà praticamente tutti i giorni, quanto sarà importante recuperare le forze tra una partita e l’altra?

“Molto importante. I tempi sono stretti, ma questo è uno sport che si può prestare a partite di questo ritmo. Sarà importante distribuire il potenziale e le fatiche tra tanti giocatori, nel limite del possibile, per non ritrovarsi poi senza forze. È chiaro, comunque, che è un ragionamento che vale per tutte le squadre. Sono curioso di vedere la reazione mentale, oltre che fisica, a questo tipo di competizione”

Si gioca al Multieventi. Cosa si aspetta dal tifo?

“San Marino ha sempre dimostrato, in questo tipo di competizioni, di poter creare un grande ambiente e di saper sostenere la sua Nazionale. Spero che sia così anche per questi Europei, noi faremo di tutto per dare una buona risposta sul campo”



ROSTER DEFINITIVO4 Bombini 5, Zanotti 6, Macina 7, Riccardi 8, P. Ugolini 9, Liberti 10, G. Ugolini 11, Raschi (cap) 12, Micevic 13, Felici 14, Biordi 15, Botteghi.