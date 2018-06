Attualità

Torriana

| 20:53 - 25 Giugno 2018

La strada per il Santuario di Saiano in Valmarecchia utilizzata come discarica. Proprio in questo punto la bellezza del paesaggio e il suo valore storico sono minacciati dall'inciviltà di alcune persone. Nella foto inviata da un nostro lettore, un ammasso di televisori abbandonati. Questo è lo stato in cui è ridotto un importante luogo, che richiama numerosi turisti.