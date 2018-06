Il gelato e il caffè italiano protagonisti a New York. Uno stand di Sigep Rimini al 'Summer Fancy Food Show'

Attualità

Rimini

| 19:08 - 25 Giugno 2018

Da Rimini a New York. Il Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè (Sigep) di Italian Exhibition Group (Ieg) sarà al "Summer Fancy Food Show 2018" di New York (Javits Center, 30 giugno-2 luglio) con uno stand dove gelato artigianale e caffè italiano, assieme ad aziende made in Italy e professionisti del settore, saranno protagonisti. Gli Usa - spiega una nota - rappresentano un mercato prioritario per lo sviluppo della filiera 'dolce' del fuori casa. E Fancy Food è la principale manifestazione del Nordamerica dedicata alle specialità alimentari più innovative da tutto il globo. Sigep ha inserito l'edizione estiva di Fancy Food nel programma promozionale del suo quarantennale (che si celebrerà poi alla Fiera di Rimini dal 19 al 23 gennaio 2019, quando gli Usa torneranno protagonisti con la visita di una delegazione buyer americani con la collaborazione, riconfermata anche per il 2019, con ICE-Italian Trade Agency). A New York Sigep presenterà serie di 'gelato & coffee experiences', degustazioni di gelato artigianale, caffè espresso e cappuccino abbinati a croissant proposte da qualificati maestri gelatieri e baristi professionisti e sarà anche protagonista nella giornata inaugurale al seminario 'Market Trends for Artisan Gelato in the United States', illustrando la filiera del gelato artigianale: origini, unicità, trend statunitense e innovazioni che concorrono alla produzione di quello che può essere definito un vero e proprio 'specialty food' tutto italiano. La valorizzazione del gelato artigianale al Summer Fancy Food Show è resa possibile grazie alla collaborazione tra Ieg, primo exhibition e convention provider in Italia e Specialty Food Association (Sfa), associazione leader degli imprenditori della filiera alimentare, organizzatrice dell'evento.