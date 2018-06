Santarcangelo, mozione dei 5 Stelle: 'Test antidroga per sindaco giunta e consiglieri comunali'

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 18:21 - 25 Giugno 2018

Mercoledì 27 giugno alle ore 20 nella sala consiliare “Maria Cristina Garattoni” è convocato il Consiglio comunale di Santarcangelo. Dopo i preliminari di seduta, i consiglieri saranno chiamati ad approvare il rinnovo del “Patto di Sindacato di primo livello” di Hera Spa per il triennio 2018/2021, che verrà presentato dal vicesindaco Emanuele Zangoli.



L’assessore ai Servizi sociali Danilo Rinaldi introdurrà invece il rinnovo dell’affidamento di gestione del patrimonio di Edilizia residenziale pubblica comunale (Erp) a favore di ACER Rimini, mentre i consiglieri Sara Andreazzoli (Movimento 5 Stelle) e Walter Vicario (Forza Italia) presenteranno due mozioni, rispettivamente per la salvaguardia della fauna ittica e per un test antidroga e antialcool su base volontaria di sindaco, giunta e consiglieri comunali. L’ordine del giorno integrale è pubblicato su www.comune.santarcangelo.rn.it.