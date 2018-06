Beat Village Darsena di Rimini: al via con l'orchestra Bagutti. Venerdì 29 arriva Roberto Vecchioni

Eventi

Rimini

| 17:17 - 25 Giugno 2018

Dopo il successo del doppio concerto dei Nomadi che ha visto la partecipazione di oltre 5000 persone, da mercoledì partono al Beat Village nella Piazza della Nuova Darsena di Rimini i “mercoledì dedicati alle grandi orchestre italiane”.

La prima orchestra che aprirà le danze, mercoledì 27 giugno, sarà l’Orchestra Italiana Bagutti. Con una carriera consolidata in oltre 40 anni d’attività, che l’ha resa la formazione più rinomata nel settore dello spettacolo sul territorio nazionale. Capitanata da Gianmarco Bagutti, l’Orchestra vanta musicisti di talento e voci straordinarie capaci di confrontarsi con tutti i generi musicali, coinvolgendo un pubblico vasto e variegato per gusti e fasce d’età. Le proposte musicali spaziano dai brani originali, che hanno fatto la storia dell’Orchestra, ai più grandi successi della canzone italiana ed internazionale, dai ritmi latini ai revival, il tutto reinterpretato e “filtrato” dalla personalità della band. Un mix perfetto d’emozioni da vivere e ascoltare. Una serata tutta da ballare, al costo di 10 euro a persona.

Per i grandi concerti dal vivo, Venerdì 29 giugno farà tappa al Beat Village di Rimini, Roberto Vecchioni con il suo ultimo tour (foto dalla pagina fb), “La vita che si ama”, ispirato all’ultimo libro dell’artista edito da Einaudi di cui sono state vendute 100.000 copie.

Se la domenica sera ritorna l’appuntamento con Bandiera Gialla Remember, lunedì 2 luglio spazio ai musical per tutta la famiglia con “Anna e Elsa – La Regina del Ghiaccio”. Il Musical, che in Italia sta avendo un grosso successo ed un altissimo numero di presenze tra bambini e famiglie ad ogni replica, arriva a Rimini. Si tratta di uno spettacolo di grande impatto visivo e sonoro, sia per le scene recitate e cantate, sia per le scenografie, progettate e ricostruite su video wall, con bellissimi effetti scenici, che permetteranno ai bambini, di rivivere il sogno nel mondo delle favole. (Ingresso: bambini 5 euro, adulti gratis)

I biglietti per i concerti sono acquistabili solo esclusivamente dai rivenditori autorizzati: Liveticket.it e Ticketone o nella biglietteria di Beat Village (di fronte alla rampa di ingresso della Darsena). Per informazioni: willer@beatvillage.it www.beatvillage.it tel: 328.5530571