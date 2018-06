Escavatori rubati, uno abbandonato in mezzo la strada: traffico in tilt. Il proprietario non si era accorto di nulla

Cronaca

Rimini

| 15:48 - 25 Giugno 2018

Rubano due escavatori da una ditta, ma rimangono impantanati nel fango e li abbandonano: la segnalazione è arrivata alla polizia verso le 10 di domenica mattina. Uno dei due mezzi era stato lasciato in sosta nel bel mezzo della carreggiata in via Montemaggio, ostruendo la circolazione. Il veicolo aveva il portellone del lato guida aperto e all’interno dell’abitacolo c’erano un martello a mazzetta e vari attrezzi da ferramenta oltre che le relative chiavi appese. Una volta sul posto, gli agenti hanno rintracciato, tramite l’identificazione della targhetta della ditta, il proprietario che, dopo aver verificato, ha riferito che dal parcheggio erano due i mezzi mancanti. Uno dei cancelli dello stabile era stato divelto, probabilmente con uno degli escavatori, vista la dimensione. I poliziotti hanno proseguito il controllo in direzione del fiume, rintracciando l’altro escavatore rubato, rimasto impantanato nel fango ai margini del fiume.