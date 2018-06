Rubate due bici da gara da oltre 10 mila euro. Ritrovate sul lungomare dalla Polizia e restituite al proprietario

Cronaca

Rimini

| 15:39 - 25 Giugno 2018

Il personale delle Volanti della Polizia di Stato, impegnato in un servizio di controllo del territorio, nella mattinata di domenica ha notato due biciclette apparentemente abbandonate, una da corsa di alta gamma e una mountain bike. Le bici si trovavano in zona Bellariva in corrispondenza del bagno 96 e hanno da subito destato il sospetto degli agenti. Ritenendo quindi che fossero rubate, poiché nuovissime e con pochi segni di usura, sono state portate in Questura per la custodia. Nella mattinata di lunedì si è rintracciato il proprietario, originario di Cattolica, delle due bike che ha ringraziato ben felice i poliziotti, dato il valore commerciale di ognuna che supera i quattromila euro, per un totale di quasi diecimila euro.