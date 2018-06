Rimini: primo week-end di emozioni a ‘Ginnastica in Festa’ con Igor Cassina e Elisa Meneghini

Sport

Rimini

| 14:18 - 25 Giugno 2018

Ginnastica in Festa 2018 è cominciato all’insegna delle emozioni. La kermesse, che fino all’1 luglio sarà ospitata dalla Fiera di Rimini, ha regalato a tutti i fan e agli appassionati l’opportunità di incontrare stelle della ginnastica come Igor Cassina, olimpionico alla sbarra di Atene 2004 e protagonista della cerimonia di apertura dell’evento, Marta Pagnini, bronzo all’Olimpiade di Londra 2012 e pluricampionessa mondiale dei piccoli attrezzi nella Ritmica nonché aviere dell’Aeronautica Militare, ed Elisa Meneghini, atleta olimpica di Artistica degli ultimi Giochi di Rio 2016.





Tra autografi, selfie e interviste, all’insegna del claim della stessa Federazione Ginnastica d’Italia “I campioni incontrano la base”, Igor Cassina e Marta Pagnini hanno inoltre presentato i propri libri scritti insieme alle giornaliste Ilaria Leccardi e Ilaria Brugnotti. Spazio anche alle numerose competizioni di Serie D delle quattro sezioni olimpiche della FGI (Artistica femminile, Artistica maschile, Ritmica e Trampolino Elastico) e a seminari, incontri con Direttori Tecnici nazionali e workshop formativi.



La manifestazione, organizzata da Esatour Sport Events e ASD Pesaro Gym in collaborazione con FGI, nei prossimi giorni vivrà ancora tante giornate indimenticabili all’interno del quartiere fieristico riminese di IEG - Italian Exhibition Group con le numerose esibizioni ed attività del settore Salute e Fitness della Federazione alla presenza di campioni come la coppia mista di Ginnastica Acrobatica Lorenzo Martino e Rebecca Sirca (25 e 26 giugno); i Campioni del Mondo in coppia di Ginnastica Aerobica Davide Donati e Michela Castoldi e il bronzo mondiale Anna Bullo (27 giugno); gli assi del Trampolino Elastico Flavio Cannone e Costanza Michelini (28 giugno); le Farfalle azzurre al gran completo (29 giugno); le stelle dell’Artistica maschile Marco Lodadio, Lorenzo Galli insieme alla plurimedagliata Vanessa Ferrari (30 giugno).



Il biglietto giornaliero per Ginnastica in Festa, del costo di 12 euro, potrà essere acquistato presso la biglietteria posta all’ingresso Fiera oppure tramite prevendita on-line sulla piattaforma www.vivaticket.it, accessibile anche tramite il sito ufficiale www.ginnasticainfestarimini.it.