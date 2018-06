Al Riviera Golf San Giovanni in Marignano la A2A Energia Pool Cup 2018: la promessa del golf ha 11 anni

Sport

San Giovanni in Marignano

25 Giugno 2018

Erano circa 70 i golfisti intervenuti domenica 24 giugno al Riviera Golf Resort di San Giovanni in Marignano, ove si è giocata la “A2A Energia Pool Cup 2018”, 18 buche stableford 3 categorie, sponsorizzata dalla società commerciale del Gruppo A2A focalizzata nella vendita di energia elettrica e gas.

La gara prevedeva l’accesso alla finale diretta per il 1° Lordo e i Primi Netti delle tre categorie, oltre a premi speciali A2A Energia e un ricco aperitivo di premiazione.

Ad ottenere la qualifica di Primo Lordo, con lo score di 33 punti, il giovane riccionese Diego Emanuele Danzi, giocatore del Riviera Golf e golfista che a 11 anni si è già rivelato una brillante promessa del golf.

In prima categoria si distinguono, con il medesimo risultato di 40 punti, il primo netto Roberto Agricola (Mia Golf, in provincia di Ancona) e Matteo Bernabè di San Clemente in provincia di Rimini, golfista del campo marignanese, che ottiene il Secondo Netto.

La seconda categoria vede sui gradini più alti - e con lo stesso punteggio di 39 punti - due giocatori del Riviera Golf, il cattolichino Alberto Ferretti e il fanese Michele Colio.

A dominare la terza categoria sono Moreno Ilari (Sibilla Golf, in provincia di Macerata) che ottiene lo score di 44 punti, seguito a due punti di distanza da Andrea Bruni, giocatore del Riviera e residente a Mombaroccio in provincia di Pesaro-Urbino.

Prima Ladies con 40 punti Barbara Caporaletti, giocatrice del Riviera Golf residente a Mombaroccio, mentre tra i Seniores si distingue, con lo score di 38 punti, un altro giocatore del campo marignanese, il pesarese Massimo Saccardi.

Nearest To The Pin per Diego Emanuele Danzi, che ottiene anche questo premio, con una palla a 2,77 metri.

Prossimi appuntamenti previsti per mercoledì 27 giugno, con “MC TOUR”, gara 18 buche stableford 3 categorie, competizione seguita da un grande fine settimana di golf.

Si parte con sabato 30 giugno con “A2A Energia Pool Cup 2018”, 18 buche stableford 3 categorie, finale diretta per il 1° Lordo e i primi netti di categoria, con in più un grande premio ad estrazione corrispondente a un buono acquisto del valore € 500 spendibile presso il proshop del Riviera Golf.

Si prosegue con domenica 1 luglio con “In crociera con il sorriso”, 18 buche stableford 3 categorie con accesso alla finale, Driving contest maschile e femminile, Nearest to the pin e Hole in one, oltre a ricchi premi in estrazione e degustazione per tutti i partecipanti.