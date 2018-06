Cattolica, riqualificazione segnaletica orizzontale: martedì lavori in zona Porto

Attualità

Cattolica

| 13:12 - 25 Giugno 2018

Riprendono martedì 26 giugno, i lavori di riqualificazione della segnaletica orizzontale per le vie di Cattolica. È stato scandito, infatti, il crono-programma degli interventi che interesseranno per prima la zona Porto. A seguire si interverrà su via Salvatore Allende, via Don Minzoni, via Emilia Romagna, via Toscana, via Mazzini, via XX Settembre e via Garibaldi.

Per consentire i lavori nelle varie arterie verranno predisposi, di concerto con il corpo del Vigili Urbani, divieti si sosta per il periodo strettamente necessario all'intervento. Si procederà a rifare tutti gli attraversamenti pedonali, le aree di arresto, i segnali di precedenza e tutta la restante segnaletica orizzontale.

Si tratta di una operazione che permetterà sicuramente di aumentare la sicurezza sulle strade cittadine. Secondo contratto, tutti i lavori dovrebbero concludersi entro il prossimo 20 di luglio. Ad eseguire le opere sarà la ditta Si.Se. Sistemi Segnaletici di Castiglione delle Stiviere, aggiudicataria del bando dello scorso aprile.