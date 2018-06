Una settimana di eventi a Morciano. Si comincia martedì 26 giugno

Eventi

Settimana ricca di appuntamenti per Morciano: si comincia martedì 26 giugno con la ‘Fiesta Latina’ del Grancaribe, poi il laboratorio ‘Giardini Futuri’, lo spettacolo teatrale di Roberto Mercadini. Nel weekend Incanto Festival L’estate di Morciano è finalmente ai nastri di partenza. Ad aprire le danze, domani sera, sarà lo staff caliente del Grancaribe di Rimini che, dopo il grande successo riscosso in occasione della Fiera di San Gregorio, torna in Valconca per far scatenare il pubblico al ritmo della musica latina. Appuntamento martedì 26 giugno a partire dalle 21 in piazza del Popolo (ingresso gratuito). ‘Fiesta Latina’ è il primo degli otto appuntamenti promossi dal consorzio di commercianti ‘Commerciamo’

che animeranno la capitale dalla Valconca da giugno fino ad agosto. Otto serate dedicate al divertimento, ma anche allo shopping: per l’occasione, infatti, i negozi di Morciano resteranno aperti in orario serale e saranno pronti ad accogliere i visitatori.

Ma la settimana appena comincia sarà particolarmente ricca per Morciano.

Venerdì 29 giugno, dalle 18.30 alle 20.30, via Fratti ospiterà ‘Giardini Futuri’, laboratorio creativo per i bambini della scuola dell’infanzia organizzato dalle associazioni del territorio: un pomeriggio all’insegna del colore e della creatività per divertirsi insieme alla famiglia.

Sempre venerdì 29 giugno, alle 21, si accenderanno i riflettori della Sala Ex Lavatoio con ‘Odissee anonime’: l’attore cesenate Roberto Mercadini torna al teatro civile e affronta, in uno spettacolo del tutto inedito, uno dei temi più complessi della modernità: le migrazioni.

Sabato 30 giugno il Parco del Conca si animerà con ‘La Famille Elastique’, dj set, animazione e il concerto del duo Akhlou Brick. Una giornata all’insegna della musica e dell’integrazione a cura dell’associazione ‘Non solo senegalesi’. Il 30 giugno la sala Ex Lavatoio ospiterà inoltre le audizioni di Incanto Festival. Il contest entrerà quindi nel vivo domenica 1° luglio in piazza del Popolo con la finalissima e l’ospite d’eccezione: Cristiano Malgioglio.