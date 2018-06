Colpo di mercato del Riccione Volley: torna in squadra Alessandra Ugolini

Sport

Riccione

| 12:17 - 25 Giugno 2018

Dopo l'annuncio di Erika Soldati, Riccione Volley comunica il ritorno di un'altra giocatrice di livello, cresciuta nelle proprie giovanili: torna al Pala Nicoletti l'opposto Alessandra Ugolini (classe '88)!

Si può parlare di un vero e proprio colpo di mercato messo a segno dalla società Riccionese, visto che Alessandra aveva avuto proposte anche da categorie superiori. Alessandra vanta diversi anni giocati in serie B2 e serie C, arriva quindi a Riccione un mix di classe ed esperienza, autentica garanzia di rendimento per la squadra allenata da coach Lazzarini.

Bentornata a casa Alessandra!

Palmares:

Serie B2 - Caf Acli Stella | 2017/18 - 2016/17 - 2015/16

Serie C - Caffè Pascucci Rimini | 2014/15

Serie C - Riccione Volley

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley