Cronaca

Riccione

| 11:28 - 25 Giugno 2018

Ruba un portafoglio e un cellulare in spiaggia, arrestato 30enne. I Carabinieri di Riccione domenica sera hanno arrestato un 30enne italiano. L'uomo nel pomeriggio aveva rubato in spiaggia un telefono e un portafoglio ad un turista. I militari sono riusciti a rintracciare e bloccare l'uomo, trovandogli addosso la refurtiva, restituita poi al proprietario. Il 30enne sarà processato per direttissima con l'accusa di furto aggravato.