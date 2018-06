Calcio, l'ex Rimini Luca D'Angelo è il nuovo allenatore del Pisa. Il vice sarà Taddei

Sport

Rimini

| 09:47 - 25 Giugno 2018

Il nuovo allenatore del Pisa è Luca D'Angelo, ex giocatore, poi direttore tecnico e infine allenatore del club biancorosso. L'annuncio del club toscano è avvenuto domenica. Mercoledì sarà presenatto nella sala stampa dell'Arena Garibaldi. Al suo fianco come vice avrà un altro ex giocatore biancorosso, Riccardo Taddei. Nell'ultima stagione D'Angelo è stato allenatore della Casertana eliminata al secondo turno dei playoff playoff dal Cosenza poi promosso in serie B. In precedenza ha allenato Alessandria, Andria, Bassano.