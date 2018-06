Tennis, all'Open di Cervia avanti Ridolfi e Borghetti. Il Ct Cervia ko per 5-0 a Livorno nel tabellone di C

Sport

Cervia

| 09:21 - 25 Giugno 2018

Si gioca il tabellone di 3° nel torneo nazionale Open del Circolo Tennis Cervia. Dal tabellone di 4° si sono qualificati due portacolori del Club cervese, Andrea Ridolfi (n.1) e Marco Borghetti (n.2). Turno di qualificazione: Ridolfi (4.1)-Fabrizio Foronci (Nc) 6-1, 6-1, Borghetti (4.2)-Gregorio Valducci (4.3) 6-4, 3-6, 6-4. Passano anche Roberto Guarino (4.2) ed Alberto Zattini (4.2).



SERIE C MASCHILE Intanto domenica il Circolo Tennis Cervia ha ceduto in casa per 5-1 al Tennis Club Livorno nel turno iniziale del tabellone nazionale nazionale di serie C maschile. Con Paolo Pambianco infortunato, che infatti ha abbandonato il suo singolare dopo aver perso il primo set e non ha giocato il doppio, e con Paolo Mazzavillani nel pieno degli esami di maturità è scaturita una sconfitta nell’ambito di un match comunque abbastanza equilibrato, visto che Riccardo Rondinelli ha vinto il suo singolare, mentre il fratello Alessandro, nell’altro singolare, ha perso 7-6 al 3° dopo aver avuto quattro match-point. Sconfitto al 3° set Paolo Mazzavillani, nel doppio Crocetti-Castelvetro, mentre è stato interrotto, ormai ininfluente, il doppio che vedeva in campo Alessandro Rondinelli-Mazzavillani. Notevole comunque il cammino della squadra cervese che ha dominato la fase regionale, sia nel girone che nel tabellone finale.