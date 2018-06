Calcio 1a Cat: Athletic Poggio, sono quattordici i giocatori confermati in rosa

Sport

Poggio Torriana

| 08:56 - 25 Giugno 2018

Tante conferme che rappresentano la solidissima base sulla quale costruire una stagione positiva. Infatti della rosa impegnata nello scorso torneo di Prima, l'Athletic ha ufficializzato la conferma di ben quattordici giocatori, consegnando così al nuovo Mister Ignazio Damato buona parte di un collettivo già collaudato e caratterizzato da meccanismi noti ed oliati.

Il gruppo sarà ulteriormente rafforzato da innesti mirati, molti dei quali concretizzati da tempo, ma che verranno ufficializzati solo nei prossimi giorni.

Chi resta. Non vi saranno novità tra i pali, dato che Alberto Sebastiani e Manuel Montagna vestiranno ancora di arancioazzurro. Il reparto difensivo potrà inoltre contare sulle prestazioni di Luca Campanelli, Omar Tomassoni, Lorenzo Pagliarani, Cristian Fornino e Luca Manfroni, ampiamente utilizzati l'anno scorso da Mister Nicolini. A spiccare la loro esperienza, osso duro per ogni reparto offensivo. Sulla mediana la compagine bernese può sorridere alla luce delle conferme di Marco Succi, Davide Casadei, Fabio Bartolini, Davide Ceccarini, Leonardo Fontana e Stefano Valentini. Un perfetto mix di maturità e gioventù, piedi buoni ed agonismo. In zona offensiva Damato può fare affidamento su Alex Dente, atleta molto duttile e potente e per questo sempre utile.



Ufficio Stampa A.S.D. Athletic Poggio