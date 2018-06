Atletica, intramontabile Elena Borghesi. Alla finale nazionale Campionati di Società conquista due bronzi

Sport

Rimini

| 08:08 - 25 Giugno 2018

Continua senza interruzione la bellissima storia sportiva della forte mezzofondista riminese Elena Borghesi, che, dopo più di venti anni di attività agonistica, è ancora in grado di mettere a segno delle ottime prestazioni a livello nazionale.

Come è successo nel fine settimana 23-24 giugno a Sulmona, in provincia dell’Aquila, quando, in occasione della finale bronzo dei Campionati Italiani di società, Elena ha conquistato due splendide medaglie di bronzo nei 1500 metri con il tempo di 4’35”46 e nei 5000 metri con il “crono” di 17’43”35.

Il risultato ottenuto sulla distanza più lunga assume maggiore significato perché rappresenta il suo nuovo primato personale dei 5000, che si aggiunge agli altri tre siglati nel 2018 fra 1000 e 1500 metri.

Suoi primi tifosi a Sulmona il marito Fabio ed il piccolo Eros, che a nemmeno due anni ha accompagnato per ben due volte la mamma sul podio.