Coma etilico per quindicenne, sviene fuori dal locale a Bellaria

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 07:36 - 25 Giugno 2018

Finisce il sabato sera in ospedale in coma etilico. Brutta avventura per un quindicenne protagonista della vicenda riportata dal Corriere Romagna e dal Resto del Carlino. Il minore è uno studente di San Mauro Mare che sabato notte si è sentito male all'uscita di un noto locale di Bellaria. Il giovane aveva partecipato, assieme a degli amici, ad una serata musicale esagerando con il bere. E' svenuto mentre si stava recando con gli amici all'appuntamento con un genitore per tornare a casa. Immediatamente soccorso è stato portato in ospedale a Rimini: le sue condizioni sono in miglioramento. Sul posto si sono recati anche i Carabinieri di Bellaria Igea Marina per far luce su chi abbia venduto l'alcool al minore.