Ciclismo, Mattia Casadei campione regionale Allievi: in volata ha vinto il Memorial Berardi. Juniores: hurrà di Baroncini

Sport

Savignano sul rubicone

| 21:56 - 24 Giugno 2018

Mattia Casadei della Polisportiva Fiumicinese (foto da pagina fb) ha vinto la seconda edizione del Memorial Vittorio Berardi riservata agli Allievi e valida come prova per assegnare il titolo di campione regionale. Vittorio Berardi, scomparso tre anni fa, era socio ed uno dei fondatori della società ciclistica Fiumicinese operativa sin dal 1964, dinamico ed intraprendente imprenditore che, per il piccolo paese di Fiumicino, si è fatto promotore di lodevoli e meritorie iniziative nel settore sportivo e nel sociale.

Erano 140 i corridori iscritti alla gara (arrivati in 123) che si è svolta su due circuiti diversi, il primo del quale pianeggiante vivacizzato da tre traguardi volanti al passaggio dentro Fiumicino (il primo vinto Giacomo Castellani su Diego Molisso, entrambi della Fiumicinese al 2° giro). Nel corso del trasferimento al circuito collinare si avvantaggia Giacomo Bianchetti della Fiumicinese (vantaggio di 30”) e viene raggiunto dal gruppo al 40° km di gara, prima dell’inizio della salita.

Sul circuito collinare Manuel Vannucci della Fiumicinese vince il primo GPM, il secondo è di Paolo Riva del VC Pontenure su Mattia Casadei della Fiumicinese. In discesa un piccolo drappello si avvantaggia tra cui Lorenzo Ceccaroni della Fiumicinese, Giacomo Foschini della Cotignolese, dMatteo Montefiori della Santerno Fabbi e Mattia Casadei della Fiumicinese. I battistrada all’ultimo passaggio sulla salita del laghetto hanno un vantaggio di 30” sul gruppo. In discesa il vantaggio diminuisce al passaggio a Savignano sul Rubicone di 22” a 4 km dal traguardo. Ceccaroni della Fiumicinese si sacrifica a trainare i fuggitivi con volata finale che vede emergere Mattia Casadei della Fiumicinese alla quinta vittoria stagionale (1h59'59" , 79,550 km . Media: 39,781 km/h)



Ordine d'arrivo:

1° Mattia Casadei (Pol. Fiumicinese)

2° Paolo Riva (Vc Pontenure)

3° Giacomo Foschini (Sc Cotignolese)

4° Raffaele Del Prete (Team Strabici)

5° Matteo Montefiori (Sc Santerno)

6° Alessandro Messieri (Sc Ceretolese)

7° Lorenzo Ceccaroni (Pol. Fiumicinese)



JUNIORES Il massese Filippo Baroncini (Italia Nuova Borgo Panigale) ha vinto la terza edizione del trofeo Giovani Promesse a Vallefoglia di Pesaro. Degli 88 partenti, 55 sono arrivati (Tempo: 3h15'00" , 126 km. Media: 38,768 km/h). Terzo Matteo Domenicali (Sc Sidermec Vitali), 7° Tommaso Gozzi (Sc Sidermec Vitali).