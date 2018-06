Tennis, nel memorial Cicconetti al Ct Rimini in evidenza Vagnini e Civettini. I risultati del torneo del Ct Venustas

Sport

Rimini

| 18:57 - 24 Giugno 2018

Partito con una raffica di incontri il torneo di 3° categoria maschile del Circolo Tennis Cicconetti, il memorial “Arnaldo Cicconetti”. Subito in bella evidenza sui campi di casa Pietro Vagnini e Lorenzo Civettini.

Questi i risultati del primo turno del tabellone di 4°: Luca Capicciotti (4.1, n.1)-Francesco Bontà (4.2) 6-3, 6-0, Marco Fiorini (Nc)-Leonardo D’Angelo (4.5) 1-6, 6-3, 10-8, Davide Arduini (4.2)-Paolo Raffaelli (4.1, n.2) 6-0, 6-3, Milo Gullotta (Nc)-Albo Fabbri (4.6) 6-1, 6-1, Samuele Coppola (4.6)-Gianluca Paolo Drudi (Nc) 6-1, 6-4, Pier Paolo La Maida (4.5)-Michele Cinelli (4.4) 6-1, 6-4, Davide Colonna (4.1, n.5)-Luca De Sio (4.2) 6-3, 6-0, Roberto Meco (4.3)-Davide Specchia (4.3) 7-5, 6-3, Fabio Tamburini (4.1 n.6)-Mauro Paolo Paolini (4.2) 6-1, 6-0, Daniele Bracci (4.3)-Lambert Friedl (4.4) 6-0, 6-0, Fulvio Cesari (4.1, n.7)-Lorenzo Tamagnini (4.1) 6-2, 6-4, Fabio De Santis (4.3)-Francesco Borghesi (4.4) 6-1, 6-0, Pietro Vagnini (4.1, n.8)-Gian Andrea Rossi (4.1) 3-6, 6-3, 10-6, Lorenzo Civettini (4.2)-Mirko Ciavatti (4.3) 6-2, 6-3, Massimo Padovani (4.1, n.9)-Stefan Buca (4.1) 6-3, 6-3, Roberto Bugli (4.3)-Valerio Canè (4.4) 6-0, 6-1.



IGEA MARINA E’ partito sabato il torneo giovanile del Circolo Tennis Venustas di Igea Marina, tappa del circuito regionale. Sono 32 i giocatori iscritti a questa rassegna, con diversi protagonisti del tennis locale. Questi i primi risultati.

Under 10 maschile, 1° turno: Francesco Bagli-Nicola Neri 7-6 (4), 6-4. Turno di qualificazione: Mattia Clementi-Francesco Muratori 6-0, 6-4. Under 12 maschile, 1° turno: Mattia Muraccini-Lorenzo Gobbi 6-0, 6-0.