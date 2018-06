Sabato sera 'sold out' per la Notte delle streghe: un mare di folla tra spettacoli e animazioni

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 17:48 - 24 Giugno 2018

Sabato sera si è registrato il record delle presenze degli ultimi anni: migliaia di persone si sono riversate tra i vicoli di San Giovanni fin dal tardo pomeriggio, per una serata densa di emozioni, spettacoli e magie. Protagonista il fuoco con i due spettacoli di artisti italiani, Il Drago Bianco, e giapponesi Kiwami, ma anche con la presentazione della statua in ceramica celebrativa, raffigurante Proserpina rapita da Plutone, che si è svolta presso il Locus Locorum, a cura di Andrea Desimoni, con la collaborazione di Pro Loco ed il contributo del Comune. La statua, che resterà dell'Amministrazione comunale a ricordo di questa edizione della manifestazione, verrà esposta nelle prossime settimane presso la sede comunale. Domenica sera ancora tantissime altre sorprese e magie, e, per concludere, alle ore 00.00 presso l'Alveo Ventena, il Rogo della Strega, a cura dei Quetzalcoatl, con la partecipazione delle Associazioni e degli artisti di questa edizione del Trentennale. Il Rogo sarà trasmesso in live dalle ore 23.45 circa.