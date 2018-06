Corpolò, montagna di rifiuti fuori dai cassonetti. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 17:41 - 24 Giugno 2018

Ancora alcuni scatti dei nostri lettori sulla situazione dei rifiuti a Corpolò. Le immagini inviateci nel pomeriggio di domenica descrivono un panorama desolante, dietro la piazza principale all'altezza di via Zaccagnini: sacchetti di immondizia accumulati e abbandonati. I residenti lamentano la scarsa frequenza del passaggio degli operatori per il ritiro dell'immondizia, ma c'è anche il problema del conferimento, con i nuovi cassonetti a tessera: forse non tutti si sono adeguati e così, non potendo aprire il cassonetto, lasciano l'immondizia a terra.