Nuoto, immenso Simone Sabbioni: il riminese festeggia con l'oro ai Giochi del Mediterraneo

Sport

Rimini

| 17:16 - 24 Giugno 2018

La Romagna protagonista ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. Il riminese Simone Sabbioni domina i 50 dorso e torna sul gradino più alto del podio. Sabbioni a centrato il bersaglio grosso chiudendo con il tempo di 25″11 e battendo in un arrivo spalla a spalla il toscano Niccolò Bonacchi. Messo dietro il temuto greco Apostolos Christou (25″35). Il riminese aveva centrato l’ingresso in finale con il terzo crono in batteria (25”49). In totale gli azzurri fanno incetta di medaglie con nove ori, tre argenti e sette bronzi che fanno volare l'Italia in testa al medagliere. Foto swimmingchannel.it