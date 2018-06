Ciclismo, un weekend pieno di vittorie. Sei primi posti per gli atleti della Benessere e Sport

Sport

Santarcangelo di Romagna

24 Giugno 2018

Sabato 23 giugno si è corso il Campionato Provinciale Forlì/Cesena, gara organizzata dalla "Benessere e Sport" Santarcangelo, che ha conquistato due vittorie e i relativi titoli in palio. Sul gradino più alto del podio sono salito Claudio Ardondi e Claudio Valentini, alla 19esima vittoria stagionale. Ottimi piazzamenti per Bartolomeo Celato (2°) e Ivano Garavini (3°). Domenica 24 il sodalizio clementino si è messo in evidenza nella gara in linea Cesena-Madonna di Corzano, con quattro primi posti: Mauro Mondaini, Matteo Fontana, Edgardo Farinelli e Bartolomeo Celato. Un weekend da ricordare per la "Benessere e Sport", sia sotto l’aspetto puramente sportivo (6 vittorie), sia su quello organizzativo; tantissimi i complimenti ricevuti dai partecipanti sia per l’organizzazione che per il percorso.