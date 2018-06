Non solo motori: oltre 600 ospiti al prestigioso party del Misano World Circuit

Attualità

Misano Adriatico

| 15:04 - 24 Giugno 2018

Oltre 600 ospiti hanno partecipato, sabato 23 giugno, al Terrazza Blancpain Exclusive Party, serata conclusiva del Blancpain GT Series, l’evento che anima il Misano World Circuit Marco Simoncelli e vede in pista le potenti auto dei maggiori brand mondiali.

Il party, firmato MWC in collaborazione con il brand Pollini, ha visto la partecipazione delle eccellenze imprenditoriali del nostro territorio e delle istituzioni, dimostrando ancora una volta “la capacità del Marco Simoncelli di divenire teatro di eventi internazionali e promotore di business per il territorio” – dichiara Andrea Albani, Managing Director del MWC.

Erano presenti, tra gli altri, il Questore di Rimini Maurizio Improta e il Sindaco di Misano Stefano Giannini; Alberta Ferretti e Simone Badioli, rispettivamente Vicepresidente e AD del Gruppo Aeffe, Gianluca Metalli, Vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Romagna; Stephane Ratel, CEO di SRO Motorsports Group, Luca Colaiacovo, Presidente del Santamonica e tanti altri.

La serata, animata dal dj set di Andrea Arcangeli e Massimo Lippoli, oltre alla presenza di Monica Rotondo, è stata l’occasione per dar vita a una proficua sinergia tra le eccellenze dell’imprenditoria territoriale, numerosi partner e internazionali e il mondo del motosport.

Domenica 24 giugno, l’evento Blancpain GT Series prosegue con le sette gare in programma oltre al debutto assoluto in pista per la Smart EQ Fortwo e-Cup. L’ultima gara è prevista alle 17.30. L’evento ha visto la presenza di oltre 10.000 persone nell’intero weekend.