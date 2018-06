A Cattolica il Festival Nazionale della Cultura Sportiva, ospiti Eraldo Pecci e pilota moto Antonelli

Sport

Rimini

| 14:01 - 24 Giugno 2018

Il Festival Nazionale della Cultura Sportiva è ai blocchi di partenza e lancia la terza edizione con grande energia lunedì 25 giugno 2018 da Piazza I Maggio, a Cattolica, alle 21.

Laura Padovani, uno dei volti dei programmi sportivi di TeleRomagna, presenterà l’inaugurazione del Festival che dà spazio e voce ad atleti straordinari nella cornice di quest’angolo di terra tra Romagna e Marche, da Cattolica a San Giovanni in Marignano passando per Gradara e Gabicce Mare, rappresentate per l’occasione dai rispettivi sindaci.

Durante lo spettacolo inaugurale, il giornalista RAI Saverio Montigelli intervisterà Eraldo Pecci, calciatore granata con vari passaggi in Nazionale negli anni Settanta, e Niccolò Antonelli, pilota di moto classe 1996, entrambi cattolichini.

Il Regina Centro Danza sarà sul palco con danzatrici e danzatori che, nel corso del loro programma, lasceranno la scena all’emozionante interpretazione intitolata “La Bambola” e danzata da Nicoletta Tinti e Silvia Bertoluzza di InOltre, compagnia di danzatori e musicisti che guardano oltre la diversità e la disabilità per “raccontare un po’ di se stessi attraverso l’arte, nutrendo gli altri”.