Rimini, scatta l'allerta gialla: rischio temporali e vento forte dalla mezzanotte di domenica

Attualità

Rimini

| 12:53 - 24 Giugno 2018

E' in arrivo una nuova perturbazione sul riminese. Dalle prime ore del mattino saranno possibili rovesci di carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità, con prosecuzione dei fenomeni nel pomeriggio e loro attenuazione. Le temperature massime, rileva Arpae, avranno una flessione con valori tra i 17 gradi dei rilievi e i 22 gradi della costa. Previsto mare molto mosso al mattino, pomeriggio mare mosso con tendenza ad attenuazione. Raffiche di vento fino a 50 km\h sulla costa. Nel contempo è stata diramata un'allerta meteo di colore giallo per la costa, proprio per vento e stato del mare, dalle 24 di lunedì fino alle 24 di martedì. Tempo soleggiato da martedì a giovedì, poi un'altra perturbazione. Da domenica 1 luglio invece inizierà una fase all'insegna del caldo e della stabilità.