FOTO: una folla di persone al circo degli chef di Rimini, grande festa serale sulla spiaggia

Attualità

Rimini

| 12:42 - 24 Giugno 2018

Chi è passato fra il piazzale dedicato a Fellini e il lungomare, sicuramente non ha potuto non registrare una vera e propria folla prendere d’assalto tutti gli spazi dedicati al cibo in tutte le sue forme. Ed è partita all’insegna del pienone la quinta edizione di Al Meni, il circo mercato dei sapori che ha preso il via ieri con una festa a sorpresa d’eccezione per salutare la prima apparizione pubblica del neo eletto chef numero uno al mondo Massimo Bottura.



Un flusso incessante di curiosi, ammiratori, turisti, gourmand, sin dalla mattina ha affollato piazzale Fellini per dare il benvenuto alla star Bottura catapultato dal podio di Bilbao alle atmosfere circensi francesi del Cirque Bidon che lo hanno condotto verso la festa in suo onore sotto al tendone del circo 8 e 1/2. E poi via agli show cooking e al mercato dei prodotti d’eccellenza, per raggiungere l’apice alla sera quando il grande pubblico ha preso d’assalto le postazioni di street food stellato e il grande bancone della cucina a vista nel tendone da circo per gustarsi il grande spettacolo culinario messo in scena dalle mani dei dodici grandi chef protagonisti della prima giornata dell’evento.

La Whack a mole di Takahiko Kondo e il Pandistan di Simone Tondo hanno acceso i fornelli della grande cucina a vista sotto al tendone, dove sfilati altri 10 piatti d’autore: Alpine doughboy di Felix Schellhorn; cappelletti verdi di faraona al suo sugo di cottura e zabaione di parmigiano reggiano di Athos Migliari; Gamberi rosa, avocado, mortadella ghiacciata, burro al tè matcha, cicoria di Nikita Sergeev: Egg Benedict, bernese, spinacino di Claudio Di Bernardo; riso venere alla vietnamita di Celine Pham; lasagnetta di sfoglia verde, ragù di manzo al coltello e pecorino di Fabio Rossi; Baja Cauliflower taco di Santiago Lastra: taco di grano scozzese con guacamole di pistacchio, maionese al peperoncino, cipolla, pomodoro e gambo di cavolfiore; insalata di coniglio, verdure dell’orto, uovo di quaglia, sale di Cervia alla lavanda di Giovanna Guidotti; zuppa di pane, sgombro, mela di Pedro Pena Bastos. Fuori dal circo, file lunghissime sia nel mercato dei prodotti, sia davanti alle postazioni dello street food stellato e del gelato gourmet firmato MOCA e Carpigiani.

Gran finale la sera sulla battigia del bagno 17 per la festa ‘8 e 1/2notte’: un circo di luci sotto le stelle è stata la scenografia perfetta per una serata all’insegna della musica e del divertimento, alla presenza di Massimo Bottura e della sua brigata di chef, per festeggiare in grande stile la prima della due giorni di Al Meni e il protagonista assoluto dell'evento.