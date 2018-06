Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:40 - 24 Giugno 2018

Mucchio di forglie secche, rami e sporcizia, succede in via Pio La Torre nel parco comunale di Santarcangelo di Romagna dove un lettore ha segnalato il degrado che invade il bordo della via. Da tre mesi in queste condizioni. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.