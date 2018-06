Cronaca

Cattolica

| 12:29 - 24 Giugno 2018

Nella notte tra sabato e domenica i Carabinieri di Cattolica hanno arrestato un 30enne romano, residente in Riviera. Già sottoposto ai domiciliari per reati in materia di stupefacenti, si è allontanato dalla propria abitazione. I Carabinieri lo hanno rintracciato proprio mentre faceva rientro a casa. Dalle sue tasche sono spuntati fuori anche 1,3 grammi di eroina. Il 30enne è stato arrestato per il reato di evasione.