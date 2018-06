Cronaca

Coriano

| 12:25 - 24 Giugno 2018

Nel corso dei controlli operati nelle ultime ore, i Carabinieri hanno fermato per un controllo due giovani, visti mentre si aggiravano con fare sospetto, a bordo di un auto, per le vie del centro di Coriano. Entrambi residenti a Rimini, i ventenni fermati avevano con loro, in auto, una busta contenente 160 grammi di marijuana.