Musica oltre gli orari previsti dall'ordinanza, guai per il titolare di un locale del porto di Cattolica

Cronaca

Cattolica

| 12:22 - 24 Giugno 2018

Un 46enne di origine marchigiana, titolare di un locale sul porto di Cattolica, è stato dneunciato dai Carabinieri. Da un controllo, come si evince da una nota dell'Arma, è emerso il mancato rispetto "delle prescritte autorizzazioni di regolamentazione dettate dal testo unico di pubblica sicurezza". Nel locale infatti l'evento programmato per la serata ha sforato il limiti d'orario previsti da una specifica ordinanza comunale, con la musica che è proseguita oltre gli orari in cui è concessa.