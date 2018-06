A Riccione conto alla rovescia per 'Alba Beach Party': musica, vino e sardoncino in riva al mare

Eventi

Riccione

| 09:56 - 24 Giugno 2018

E’ tutto pronto per la prima edizione di Alba Beach Party: il 27 giugno la zona spiaggia 108 alla 117 verrà allestita una mega tavolata di 100 metri per una cena al tramonto, in riva al mare, dove riccionesi e turisti si fonderanno in una bella comitiva per gustare assieme le prelibatezze cucinate dal mitico “Bichina” e i suoi amici pescatori. Con un menù fatto di cozze e vongole alla marinara, piadina, insalata e sardoncini, grigliata di pescato nostrano, al costo di 20 euro per ciascun adulto, acqua minerale e 2 drinks (birra, vino, bibite) compresi, e 10 euro per i più piccoli, si potrà condividere un momento estivo indimenticabile. Dalle 21 alle 24 vivere appieno la nostra spiaggia diverrà un’occasione importante non solo di divertimento per tutti i partecipanti, “ma una significativa dimostrazione di come la neo Associazione Alba riesca ad ideare e mettere in pratica momenti conviviali di grande impatto – afferma il presidente dell’associazione Daniele Tomassini - dalla Pasqua sono stati infatti numerosi i progetti di intrattenimento per adulti e bambini e tanti ancora quelli nel cassetto”. Dopo la cena, dalle 21,30, la serata proseguirà ad ingresso libero con il concerto dei “60 Lire” sul palco di Piazzale Azzarita.



Per info e prenotazioni:

Email: associazione.riccionealba@gmail.com