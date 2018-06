Riccione, Cinedonna dà il via ad un’estate di cinema: protagoniste tre attrici per tre film ‘in rosa’

Eventi

Riccione

| 09:40 - 24 Giugno 2018

Si riconferma il connubio Riccione e cinema e per il terzo anno Giometti Cinema dedica alle donne tre giornate di incontri e di film all’insegna del cinema al femminile con Cine@Donna: la manifestazione si terrà il 27, 28 e 29 giugno al Cinepalace di Riccione ed è nata dalla collaborazione con Patrizia Wächter, curatrice dei più importanti festival di cinema in Italia, tra i quali proprio Cinè, e Antonello Catacchio, giornalista cinematografico.

Tre attente e splendide interpreti del nostro cinema e della nostra televisione, che non disdegnano escursioni registiche e teatrali, sono chiamate a fare da testimoni e madrine in questa terza edizione: Cristiana Capotondi, che abbiamo visto protagonista in moltissimi titoli televisivi e cinematografici, tra cui due in cui l’essere donna svolge un ruolo significativo rispetto alle cronache: Io ci sono di Luciano Manuzzi, in cui interpreta Lucia Annibali, vera vittima di un’odiosa aggressione e Nome di donna di Marco Tullio Giordana dove è una giovane molestata sul posto di lavoro. Valentina Lodovini, anche lei impegnata interprete su diversi fronti tra cui i recenti Il commissario Montalbano e Si muore tutti democristiani del Terzo segreto di satira, oltre a partecipazioni come conduttrice alla trasmissione radiofonica Hollywood Party. Irresistibile e spiritosa Marina Rocco è invece, tra i tanti lavori, la brillante interprete di Romanzo famigliare di Francesca Archibugi e Metti la nonna in freezer di Fontana e Stasi.

“Siamo giunti alla terza edizione con grande soddisfazione – dice Massimiliano Giometti patron di Giometti Cinema - non è facile proseguire con sempre maggior successo e con questo evento ci stiamo riuscendo. Abbiamo l'ambizione di far diventare un giorno Cine@Donna un vero e proprio festival dedicato al cinema al femminile”.

All’interno del Cinepalace durante i giorni della manifestazione sarà allestita la mostra “Signore del set”, a cura di Antonio Maraldi: una raccolta di foto di attrici del cinema italiano tra gli anni ‘50 e 2000 del Fondo CliCiak del Centro Cinema Città di Cesena.

Anche quest’anno Marlù Gioielli ha deciso di sostenere la manifestazione creando un gioiello ad hoc dedicato alla rassegna cinematografica: una rosa, simbolo della bellezza femminile, dal colore rosso, simbolo della passione.

Per tre giorni sulla terrazza dell’hotel Atlantic, affacciata direttamente sul mare, si svolgeranno gli incontri con ognuna delle tre ospiti che successivamente saranno al Cinepalace per presentare con passione cinefila uno dei tre film scelti quest’anno per raccontare il complesso, magnifico e talora contraddittorio rapporto tra il cinema e la donna. A fare da sottofondo agli incontri saranno le note della cantautrice riminese Chiara Raggi, in uscita questo autunno con il suo terzo album “La natura e la pazienza”, che si esibirà chitarra e voce sulla terrazza dell’hotel Atlantic.

I film

Tre titoli, tutti ispirati a storie vere. Il primo, presentato da Valentina Lodovini è Tonya di Craig Gillespie che rievoca la vicenda di Tonya Harding, la pattinatrice statunitense che cadde in disgrazia quando la sua rivale subì una pesante aggressione provocando uno dei più grandi scandali sportivi di tutti i tempi. Stupenda e magnifica interprete Margot Robbie nei panni della protagonista sempre insofferente e oltre le righe, mentre Allison Janney interpreta l’incredibile madre (per questo premiata con l’Oscar) e Sebastian Stan è il marito violento e prevaricatore.

Sarà poi la volta di The Post di Steven Spielberg, presentato da Cristiana Capotondi, con una grandissima Meryl Streep nei panni di Katharine "Kay" Graham, la volitiva editrice del Washington Post che contro il parere di tutti gli uomini potenti che la consigliavano, tranne quello del suo direttore Ben Bradlee (Tom Hanks) ebbe il coraggio di opporsi al potere vero arrivando così a far cadere il presidente Nixon.

Infine La battaglia dei sessi (Battle of the Sexes) di Jonathan Dayton e Valerie Faris, introdotto da Marina Rocco il film racconta la sfida tennistica che il 20 settembre 1973, in piena rivoluzione femminista, vide a confronto il cialtrone maschilista Bobby Riggs e l’insofferente e trasgressiva Billie Jane King interpretati rispettivamente da Steve Carell e Emma Stone. Una commedia epocale per un episodio che a suo tempo fece molto scalpore.

Per info www.cinedonna.it

Interviste a Massimiliano Giometti, patron di Giometti Cinema, e a Stefano Caldari, assessore alla cultura del Comune di Riccione, di Mary Cianciaruso