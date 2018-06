Baseball, riscatto in gara2: battuto il Parma 11-0 al 7° inning. Grande giocata di Garbella

Sport

Rimini

| 09:35 - 24 Giugno 2018

Il Rimini Baseball pareggia la serie contro il Parma Clima imponendosi nettamente in gara2 per 11-0 (al 7°inning) consolidando così il secondo posto in classifica alle spalle della capolista UnipolSai Bologna. Gli uomini di Ceccaroli hanno fornito una prestazione ben diversa rispetto alla serata precedente in tutti i reparti. Il monte di lancio neroarancio è stato praticamente perfetto, il partente Bassani e i due rilievi Kelly e Morellini hanno ottenuto una no-hit combinata di grande spessore che ha di fatto spianato la strada alle mazze riminesi che questa volta hanno prodotto ben 11 punti e 13 valide complessive. Sul partente cubano Garcia, i Pirati partono subito forte segnando ben 4 punti grazie al doppio di Romero e alle valide di Ustariz (2-0) e Celli (4-0). Al terzo sul rilievo ducale Pirvu i padroni di casa piazzano l’allungo decisivo, il solito Romero batte valido, poi ruba la seconda e arriva in terza su lancio pazzo (Angulo k). Sulla corta rimbalzante di Ustariz, il corridore riminese arriva salvo sull’errata assistenza del pitcher a casa base (5-0). I tre singoli in sequenza di Batista (Celli secondo out), Llewellyn (6-0) e Di Fabio producono altre due segnature (7-0). Nella parte bassa della quarta ripresa Rimini chiude i giochi. Situazione di basi piene e un out sul tabellone, il manager del Parma Clima Poma inserisce l’ex Escalona al posto di Pirvu. Il rilievo mancino ducale viene accolto dal gran triplo di Batista che svuota tutti i sacchetti (10-0), poi dopo il colpito di Celli, la rimbalzante di Llewellyn (2 Rbi) confeziona l’undicesimo punto dei padroni di casa (11-0). Di fatto la gara finisce qui. L’unica grande giocata da segnalare è stata quella dell’esterno destro neroarancio Garbella (foto Bassani) che al settimo inning ha chiuso l’incontro con una splendida presa in tuffo sull’insidiosa battuta di Deotto. Rimini vince per manifesta gara2 senza subire nessuna valida degli avversari.

Il prossimo impegno per i Pirati sarà contro il Tommasin Padova reduce dalla comoda doppietta interna ottenuta contro il Nettuno City. Venerdì 29 gara1 si disputerà sul diamante padovano del Plebiscito, mentre il giorno seguente (Sabato 30) la serie si concluderà allo Stadio dei Pirati (playball ore 20.30).



Gara 2 (7°inning)

Parma Clima 0

Rimini Baseball 11



PARMA CLIMA: Desimoni es (0/3), Koutsoyanopulos 3b (0/2), Mirabal int (0/2), Sambucci 1b (0/3), Zileri ed (0/1) (Flisi ed 0/0), Poma ec (0/3), Morejon r (0/1) (Deotto r 0/1), Paolini 2b (0/2), Gradali dh (0/2).

RIMINI BASEBALL: Noguera 2b (1/4), Garbella ed (0/3), Romero es (3/3) (Zappone es 0/1), Angulo int (0/3), Ustariz 1b (2/3), Batista dh (2/4), Celli ec (2/3), Llewellyn r (1/4), Di Fabio 3b (2/3).

SUCCESSIONE PUNTEGGIO

Parma Clima 000 000 0 = 0 bv 0 e 2

Rimini Baseball 403 400 X = 11 bv 13 e 0

PRESTAZIONE LANCIATORI

U. Garcia (L) rl 1.1 bvc 5 bb 2 so 1 pgl 3

Pirvu rl 2.0 bvc 5 bb 1 so 4 pgl 2

Escalona rl 0.2 bvc 1 bb 1 so 0 pgl 1

Rivera rl 1.0 bvc 0 bb 0 so 1 pgl 0

Pomponi rl 1.0 bvc 2 bb so 1 pgl 0



Bassani (W) rl 5.0 bvc 0 bb 3 so 6 pgl 0

Kelly rl 1.0 bvc 0 bb 1 so 0 pgl 0

Morellini rl 1.0 bvc 0 bb 1 so 0 pgl 0



NOTE Triplo di Batista. Doppio di Romero. Errori: Pirvu e Koutsoyanopulos.