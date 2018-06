Volley B2 femminile, il Riviera Volley si rafforza con Macchi e Zucchini

Sport

Rimini

| 01:17 - 24 Giugno 2018

Si riempie di altri due tasselli il roster del Riviera Volley, iscritta alla serie B2 femminile (acquistato il titolo di Valleceppi). Si tratta del libero Valentina Macchi (1995), in prestito dalla Libertas Forlì e di Cristina Zucchini (1990), esperta centrale (foto), che l'anno scorso ha militato nelle file del Rubicone in serie C. Arriva in prestito dal Bellaria, anche grazie agli ottimi rapporti di collaborazione che il Riviera dall'anno scorso ha riallacciato con le due società (sia maschile che femminile). In precedenza sono arrivate la giovanissima palleggiatrice Bruna Catalano (foto) nata a Castrovillari nel 1999. La Catalano, ha disputato ben nove finali nazionali ed è considerata una dei migliori talenti del sud, e seppure giovanissima ha giocato gli ultimi due anni di B2. In precedenza il Riviera Volley ha ingaggiato Lea Vujevic 180 cm, nata a Kotor (Montenegro) nel 1998. Arriva in prestito dalla Zambelli Orvieto, l'anno scorso era in B1 a Trevi . Lea, potente banda-opposto, è la nipote del grande campione Goran Vujevic, leggenda della pallavolo, campione olimpico (medaglia d’oro ai Giochi della XXVII Olimpiade di Sydney nel 2000), direttore sportivo della Sir Safety Perugia con la quale, prima di ritirarsi dalla attività agonistica ha conquistato la promozione in A1. Confermata Elena Orsi, centrale classe 1997, da sei stagioni a Rimini. Tra le nuove giocatrici ecco Giada Godenzoni (1995), proveniente dal Cattolica (cartellino del San Giovanni in Marignano). La forte schiacciatrice, completa in tutti i fondamentali, sarà uno dei punti di forza della squadra riminese allenata da Luca Nanni ed Edoardo Nanni, rispettivamente i tecnici della serie B2 femminile e dell'Under 16 Regionale e Prima Divisione. Luca Nanni proveniente dal B&P di San Marino, ed Edoardo Nanni proveniente dal Volley Club Cesena: alleneranno insieme entrambe le squadre dopo che Marco Brunetti ha deciso per motivi personali di rinunciare all’incarico.

Entro pochi giorni verranno presentati alti importanti acquisti a completare una squadra che vuole protagonista nel prossimo campionato di B2.