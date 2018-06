Volley femminile, la centrale Erika Soldati rinforza il Riccione

Sport

Rimini

01:04 - 24 Giugno 2018

E’ Erika Soldati il primo tassello del Riccione Volley versione 2018-2019. Centrale di esperienza (classe '91), cresciuta nella società di pallavolo femminile della Perla Verde, protagonista nella sua ultima stagione in serie B2 tra le file della Caf Acli Stella Rimni. In precedenza al Caffè Pascucci e ala Riccione Volley.

Nella stagione 2017/2018 Erika è stata ferma per maternità, ma ora è vogliosa più che mai di tornare in campo e ha scelto il Riccione Volley come sua prossima sfida!

Il presidente Giuseppe Tontini e l'intera società riccionese danno il bentornato in squadra a una importante atleta come Erika Soldati e le augurano una stagione ricca di soddisfazioni.